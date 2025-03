Terzotemponapoli.com - Gravina: “Il calcio può valorizzare le pari opportunità”

Gabriele, presidente della Figc, durante l’evento “Sopra la barriera “che si è svolto presso l’Aula Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati ha rilasciato delle dichiarazioni.ha parlato di unche può giovare al Paese grazie all’esaltazione di certi valori come lee l’integrazione. Di seguito quanto detto dal presidente.: “Ilfa bene all’Italia”Così il presidente della FIGC: “Ilè fondamentale perlee per il recupero sociale. Il mondo dei volontari contribuisce a rendere ilpiù bello e partecipato, ilfa bene all’Italia; non è solo uno slogan, ma una sintesi che rende l’idea della solidità del nostro movimento calcistico che la LND riesce a dimostrare quotidianamente durante la sua attività.