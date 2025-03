Grave un uomo di 48 anni dopo l’incidente sul lavoro a Grosseto

Leggi su Corrieretoscano.it

– Incidente sulsulla strada della Squadre anella prima mattinata del 18 marzo.Per undi 48è stato necessario il trasporto di urgenza, in codice rosso, all’ospedale Scotte di Siena con l’elisoccorso, per un incidente per il quale sono ancora al vaglio le cause.Sul posto sono arrivate l’automedica di, la Croce Rossa di, l’elicottero Pegaso 2, le forze dell’ordine, i tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza sule i vigili del fuoco.