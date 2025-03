Ilfattoquotidiano.it - Gratteri a La7: “Ci sono giornali che vendono meno di mille copie e che sistematicamente attaccano i magistrati”. Bordata a Nordio

Durissimo intervento di Nicola, procuratore capo presso il tribunale di Napoli, sulla riforma della Giustizia e suiche quotidianamentela magistratura. Ospite di Otto e mezzo (La7), il magistrato cita in primis il Guardiasigilli: “, prima ancora che fosse nominato ministro della Giustizia, ha cominciato a dire che le intercettazioni costano troppo. Poi ha sostenuto che i mafiosi non parlano al telefono e infine in Parlamento ha affermato che c’è lo sputtanamento delle persone indagate sui. Ma non è vero, già con la riforma Orlando era impossibile per le forze dell’ordine trascrivere le intercettazioni che non riguardavano il corpo del capo di imputazione, cioè la vita privata degli indagati .E aggiunge: “ha detto che le intercettazioni costano troppo, cioè 170 milioni di euro l’anno.