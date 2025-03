Calciomercato.it - Grassi operato alla mano dal dott. Guzzini, D’Aversa può sorridere

Le ultime sul centrocampista dell’Empoli, finito sotto i ferri per la frattura del IV metacarpo dellasinistraNella giornata di ieri Albertoè finito sotto i ferri per la frattura del IV metacarpo dellasinistra. Il centrocampista dell’Empoli è stato cosìdal. Matteo, specialista nella chirurgia delladalpuò(LaPresse) – Calciomercato.itL’intervento è andato bene e il calciatore potrà essere a disposizione di Robertogià per la prossima partita, dopo la sosta per le nazionali. I toscani, terzultimi in classifica, se la dovranno vedere, sabato 29 marzo, alle ore 15.00, contro il Como. Una buona notizia, dunque, per gli azzurri che potranno contare su una pedina importante, come, che sarà chiamato ad indossare un tutore.