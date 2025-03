Sport.quotidiano.net - Grandi manovre. L’ad Furlani a Dubai lo scouting dei ds e il futuro di Ibra “depotenziato“

Nell’agenda di Giorgio, in questi giorni, ci sono incontri con partner commerciali a, dove i rossoneri nel 2023 hanno aperto una Casa Milan e nel 2024 una Academy. Dopo i colloqui tenuti da Gerry Cardinale e Zlatanhimovic con i candidati alla direzione sportiva (Fabio Paratici e Igli Tare, mentre Andrea Berta è promosso sposo dell’Arsenal), sarà proprio l’amministratore delegato a prendere la decisione. Previsti altri incontri, al momento in pole ci sarebbe l’ex Juventus e Tottenham, squalificato fino a giugno per il caso plusvalenze, ma non è da sottovalutare l’atalantino Tony D’Amico. Nel Diavolo delGeoffrey Moncada tornerebbe ad occuparsi prevalentemente di, mentre il ruolo di, con l’arrivo di un ds, ha l’aria di poter essere. Intanto ieri il Milan ha presenziato ai funerali a Brembate Sopra, nella Bergamasca, di Luca Lodetti, ex calciatore scomparso all’età di 35 anni e cresciuto anche nel settore giovanile rossonero.