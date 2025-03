Iodonna.it - Grandi classici elevati a icone glamour. Con l’arrivo della Primavera i capi invernali cedono il posto a outfit capaci di osare

Il guardaroba di ogni fashionista cambia e si trasforma a seconda delle stagioni, facendo comunque affidamento susaldi solidi e irrinunciabili. Ecco cinque look dirivisitati e aggiornati, che elevano gli.Blazer chimonoUna rivisitazione audacegiacca donna elegante 2025 che unisce il minimalismo giapponese alla struttura impeccabilesartoria occidentale. Leggi anche › Diamoci un taglio. Il trench corto conquista gli2025 Giacca corta e gonna midiLa giacca corta, leggermente squadrata, è lasciata aperta per rivelare una bralette in pizzo, mentre la gonna midi a matita segue la linea del corpo senza fasciarlo.Pantaloni con pinchesLa silhouette sartoriale torna protagonista, insieme a uno deipiù raffinati del guardaroba: i pantaloni con pinces.