"Grande Fratello", Zeudi in lacrime dopo la puntata: cos'è successo (VIDEO)

News Tv. Durante ladeldi ieri, lunedì 17 marzo 2025,ed Helena si sono scontrate più volte. Le due si sono lanciate diverse accuse e, tra queste, una in particolare non è andata giù alla concorrente campana.ladelquindi,ha avuto un pesante crollo emotivo ed è scoppiata inche l’ha ferita tanto? (Continuale foto)Leggi anche: “”, Signorini furioso con Beatrice Luzzi: “Questa cosa non si può fare”, spunta il retroscenaLeggi anche: “”, Beatrice smaschera il magheggio dei voti in diretta e annienta ChiaraScontro tra Helena elaunacolma di pesanti insinuazioni e scontri infuocati tra le due concorrenti la lite è continuata. Una volta che si è conclusa la diretta, Helena ha perso le staffe nei confronti di