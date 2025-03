Lapresse.it - Grande Fratello, Tommaso eliminato e in tre al televoto

AlunFranchi, e tre concorrenti aldopo la puntata in diretta di ieri sera, lunedì 17 marzo, su Canale5. Sono Chiara, Helena e Giglio i tre che rischiano di dover abbandonare la casa nella puntata di lunedì prossimo.Mentre per quanto riguarda i concorrenti in nomination nella puntata di ieri, le prime a salvarsi sono state Shaila e Helena.Lorenzo salva Shaila,outIl conduttore Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la Casa e invitato i tre finalisti a raggiungere la Mystery. Il fortunato a pescare il piramidale dorato, con la possibilità di dare via a una catena di salvataggi, ieri sera è stato Lorenzo. Il finalista ha deciso di salvare Shaila (“Si merita di arrivare fino alla fine”). E’ toccato quindi alla ballerina, che ha deciso di salvare Chiara.