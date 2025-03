361magazine.com - Grande Fratello, spunta un retroscena: cos’è accaduto in studio

unindurante la diretta. Beatrice Luzzi ha rivelato informazioni a Shaila, ieri sera in onda su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del reality show. Il programma televisivo condotto da Alfonso Signorini volge quasi al termine, mancano ufficialmente due appuntamenti per scoprire il vincitore di questa nuova edizione.Leggi anche, la decisione di Javier e la reazione di Helenaundallodel reality showNelle ultime ore gli esperti del gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno ricevuto diverse segnalazioni dal pubblico presente in puntata ieri sera. L’opinionista Beatrice Luzzi durante un confronto con la concorrente Shaila Gatta ha rivelato inaspettatamente delle informazioni dall’esterno nei confronti della ballerina spiazzando i fan.