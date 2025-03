Movieplayer.it - Grande Fratello, Shaila Gatta accusa Lorenzo Spolverato: “parli con Helena dei cavoli miei, siamo alla frutta"

Leggi su Movieplayer.it

Nella puntata del 17 marzo delil confronto traha evidenziato la frattura tra i due ex fidanzati. La relazione tra, nata ad ottobre sotto i riflettori della Casa delHermano, la versione spagnola del, ha ormai raggiunto il capolinea. Dopo mesi di passione e complicità, il loro rapporto si è deteriorato al punto da sfociare in forti tensioni e accuse reciproche. Durante la puntata del reality andata in onda lunedì 17 marzo, Alfonso Signorini ha dedicato un ampio spazioloro relazione, mostrando una serie di clip che hanno evidenziato l'attuale distanza tra i due. Un rapporto sempre più teso: il confronto in diretta Le immagini mandate in onda .