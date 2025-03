Superguidatv.it - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo è davvero finita? La coppia sempre più lontana | Video Mediaset

Nel casa delsonodi più ai ferri corti. Oramai quasi non si parlano più al punto che in tanti si domandano: è statoun amore fake?, nuovo scontro nella casa delsono stati una delle coppie più discusse di questo, ma da settimane il loro idillio sembra essere finito. I due, infatti, discutono animatamente nella casa con Alfonso Signorini che interviene per capire cosa sta succedendo. “ti fa più rattristare o incavolare?” domanda il padrone alla ballerina che replica: “mi chiedo ho idealizzato oppure no? Il dialogo non è mai stato negato”. Poi è la volta di: “il sentimento esiste e per questo questi giorni sono stati difficili. Il dialogo lo avevamo trovato dopo la fine della relazione, ad un certo punto mi ha parlato sul dondolo del suo amor proprio.