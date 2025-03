Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila delusa da Lorenzo: “Non mi ama, mi ha usata. Andasse a quel paese, è una mer*a!”

In questi mesi trascorsi all’interno della Casa delSpolverato eGatta sono stati protagonisti di una storia d’amore piuttosto turbolenta e travagliata, fatta di frequenti liti e passionali riappacificazioni.Nelle ultime settimane i due hanno avuto diversi alti e bassi, fino a quando negli scorsi giorni non hanno deciso di lasciarsi definitivamente. In molti pensavano si trattasse di una nuova crisi passeggera, ma i due questa volta sembrano determinati a mantenere il punto.Anche nel corso della diretta di ieri sera (QUI il resoconto completo) i due sono stati al centro di un acceso confronto e dopo la puntata la Gatta si è sfogata con Chiara Cainelli, riconfermando la sua delusione nei confronti dell’ex fidanzato:Purtroppo non cambierà mai, a 30 anni non si cambia, diventerà un narcisista.