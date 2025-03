Isaechia.it - Grande Fratello, quarantesima puntata: Javier perde al televoto ma rientra col bonus, Tommaso eliminato definitivamente. I nominati sono…

Si è appena conclusa ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, affiancate da Rebecca Staffelli in postazione social.Il quarantesimo appuntamento serale delha avuto inizio con il confronto tra Mariavittoria Minghetti eFranchi, che stanno attraversando un periodo di forte crisi. Il rapporto tra la dottoressa e l’idraulico si è incrinato quando, dopo una lotta al lancio della torta preparata per i gieffini per festeggiare i sei mesi trascorsi nella Casa, Mariavittoria ha fatto un bagno in vasca insieme a Zeudi Di Palma (ed Helena Prestes).“Vedo lei che si fa la vasca insieme a Zeudi.Da Mavi mi è stato chiesto di non farla ingelosire e poi lei mi ha fatto ingelosire, mi ha dato un piccolo fastidio“, ha ammesso, che ha voluto smentire categoricamente quanto sostenuto da Zeudi nella scorsa, ovvero che Mariavittoria sia interessata anche alle donne.