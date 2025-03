Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 17 marzo 2025, quarantanovesima puntata

Si è conclusa da poco la quarantesimadel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 17con le ultime.Il racconto della diretta della 40adeldi lunedì 17La quarantesimadeldi lunedì 17è iniziata con un confronto tra Mariavittoria e Tommaso. Una settimana difficile per la coppia che è arrivata perfino a lasciarsi; tra i tanti motivi anche un bagno nella vasca tra Mariavittoria e Zeudi che ha fatto ingelosire Tommaso. Spazio poi allo scontro-confronto tra Lorenzo e Shaila oramai sempre più distanti nella casa. Nelle ultime settimane i due si sono molto allontanati vivendo emozioni contrastanti che hanno spinto Lorenzo anche a compiere un gesto molto forte distruggendo un quadro realizzato per lui da Shaila.