Grande Fratello Helena scontro furioso nella notte | ‘Zeudi mi ha tirato l’acqua’ la decisione di Javier

Serata movimentatacasa del, conPrestes protagonista di unaturbolenta tra tensioni sentimentali e scontri accesi. La modella brasiliana ha vissuto un doppio momento di crisi: prima conMartinez, che ha deciso di prendersi una pausa dal loro rapporto, poi conZeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Shaila Gatta , con cui ha avuto un’accesa discussione. Jessica Morlacchi è intervenuta per allontanarla, mentre gran parte della lite è stata oscurata dalla regia.Il confronto conMartinez: tra dubbi e gelosiaLa serata difficile perè iniziata con una discussione conMartinez che ha espresso perplessità su alcuni suoi atteggiamenti nei confronti di Lorenzo Spolverato .ha manifestato disagio per il rapporto trae Lorenzo, tirando in ballo la lettera e il messaggio privato che la modella brasiliana aveva inviato a Lorenzo su Instagram prima di entrareCasa.