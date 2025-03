Quotidiano.net - Grande Fratello, fra Helena e Javier è finita: arriva la finale e tutte le coppie si lasciano

Prestes eMartinez non stanno più insieme. La modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono lasciati definitivamente? Nella notte fra lunedì 17 e martedì 18 i due inquilini della casa delhanno avuto un confronto - nel quale comunque sono rimaste diverse zone d’ombra - e la decisione alla quale sonoti è quella di chiudere la loro relazione. E così dopo Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e dopo Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi - la loro in realtà è stata più una crisi che una chiusura definitiva, ma vista la di lui eliminazione dal reality show nella puntata di lunedì 17 marzo il discorso è rimandato a quando anche lei sarà uscita dalla Casa -, anche la terza e ultima coppia rimasta sotto le telecamere è scoppiata. E proprio pochi giorni prima delladel, che andrà in onda lunedì 31 marzo.