Grande Fratello, Federico tuona su una gieffina: "Strumentalizza per una strategia"

in diretta e post puntata si espone sulla finalista Zeudi Di Palma: le dichiarazioni dell’ex gieffino, l’ex gieffinodallo studio ieri sera durante il battibecco tra Zeudi ed Helena è intervenuto replicando: “Stavo rivalutando Zeudi. Si nasconde una brava stratega da dietro quella faccia. E’ entrata con delle idee ben precise, sapeva benissimo”.Leggi anche, la decisione di Javier e la reazione di HelenaL’ex gieffino torna ad esporsi sui social dopo le esternazioni in direttanelle ultime ore con una stories Instagram è intervenuto nuovamente commentando i comportamenti della finalista affermando: “Supporto tutte le persone che si battono per tutte le parità di genere, quelle che per decenni hanno lottato affinché oggi si sia normalizzato il libero pensiero, quelle che hanno permesso a tantissime persone di non sentirsi sbagliate, quelle che hanno concesso la libertà di manifestare pubblicamente i propri gusti sessuali, quelli che hanno permesso ad un programma popolare come ildi dare voce alla libertà di una ragazza di 23 anni.