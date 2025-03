Tvzap.it - “Grande Fratello”, Federico contro Zeudi: le fan di lei insorgono sui social

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,: le fan esplodono sui– Non c’è pace tra Helena Prestes eDi Palma, che continuano a discutere al. Lo stra le due modelle è stato riacceso questa settimana da un messaggio aereo inviato a, che sembrava essere una frecciatina nei confronti di Helena Prestes, che qualche settimana fa aveva parlato della “confusione” della coinquilina. Parole che hanno innescato un nuovo acceso confronto tra le due, con una querelle, che è proseguita anche durante la diretta successiva su Canale 5. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, esplode il caos nella notte: “Non mi toccare!” (VIDEO)Leggi anche: “”, il concorrente top eliminato: pubblico senza parole“”,: le fan di leisuiHelena Prestes ha spiegato che il suo commento non era riferito alla sua sessualità, ma semplicemente alla sua confusione tra i sentimenti per lei e quelli per Javier.