Grande Fratello faccia a faccia tra Helena e Zeudi | stratega confusa e instabile | Video Mediaset

Nuovo scontro tranella casa del. Oramai tra le due non scorre buon sangue e non perdono occasione per litigare., scontro alai ferri corti nella casa del. Nuovo scontro tra le due conche, diretta e sincera come sempre, precisa: “ho visto in lei una persona, dice una cosa e ne fa un’altra. Tutta questa confusione che ha fatto con me, la tua personalità per me è stata incostante. Ti ho dato la mia fiducia e mi hai tradito, la differenza tra me e lei che fa strategia, lei è sul pezzo. Non ho mai vissuto di strategia qui dentro“. Shaila, oramai assoggettata da, le chiede: “quando tu concordavi a ficcare la lingua in bocca con lei?” conche ribatte “c’è stato un bacio, tu fai solo strategia.