Tvzap.it - “Grande Fratello”, esplode il caos nella notte: “Non mi toccare!” (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Puntata infuocata quella di ieri, lunedì 17 marzo 2025, del, con liti accese che hanno diviso il pubblico. Uno scontro in particolare, è stato il più pesante di tutti: quello tra Helena e Zeudi. Il rapporto tra le due è ormai inconciliabile. Dopo la puntata, è scoppiato il putiferio e tutta la casa è stata messa in subbuglio. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Pomeriggio 5”, addio a Myrta Merlino: chi prenderà il suo posto. La decisione di MediasetLeggi anche: “Torna in cucina”. AntoClericibufera social: la sua reazione alle offese ()“”, cos’è successo tra Helena e Zeudi durante la puntataDurante la diretta di ieri, lunedì 17 marzo 2025, del, Zeudi ed Helena sono state protagoniste di un acceso faccia a faccia.