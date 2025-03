Isaechia.it - Grande Fratello, ecco gli ascolti della quarantesima puntata

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini che sta ormai volgendo al termine.Anche nelladi ieri sera non sono mancate le emozioni e i colpi di scena: a dover lasciare la Casa è stato l’idraulico Tommaso Franchi, mentre Javier Martinez, nonostante fosse risultato ultimo al televoto, grazie al bonus è potuto rientrare in Casa.Nervi tesi e tensioni tra coppie: per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato la rottura sembra essere ormai insanabile e il loro allontanamento sembra aver avuto delle ripercussioni anche su Javier e Helena Prestes. Il pallavolista, infatti, si è mostrato geloso per il riavvicinamento tra la moe Spolverato e dopo latra i due non sono mancate le tensioni (QUI l’articolo completo).