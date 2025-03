Isaechia.it - Grande Fratello, duro scontro nella notte tra Zeudi ed Helena che sbotta: “Mi ha sputato l’acqua addosso!”

La scorsaè stata piuttosto agitata all’interno della Casa del. Dopo la diretta di ieri (QUI il resoconto), infatti, è scoppiata un’accesa lite traPrestes eDi Palma.Verso le 4 del mattino, infatti,dalla cucina ha accusatodi averle tirato del:Sfi*ata sei tu e non buttarmi. Mi ha buttato, vi faccio vedere come mi ha fatto! Mi ha buttato del. Ora ti faccio vedere come mi ha fatto, avvicinati.ha smentito prontamente “Ma cosa dici? Ma è folle” ediscussione è intervenuta anche Chiara Cainelli che ha preso le difese dell’amica (QUI il video):vai a dormire subito, per favore smettila! E poi non ti permettere mai più. Non ti avvicinare a me, non ti devi avvicinare.La Prestes allora ha replicato rivolgendosi a Shaila Gatta: “Tu la difendi, ma ti faccio vedere cosa mi ha fatto con”.