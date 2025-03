Movieplayer.it - Grande Fratello: chi è stato eliminato, chi sono i nominati del 17 marzo

Leggi su Movieplayer.it

Nell'ultima diretta del, lunedì 17su Canale 5, il televoto flash ha deciso chi sarebbe uscito per sempre dalla casa, leon hanno condannato tre nomi. L'ultima puntata del, andata in onda lunedì 17su Canale 5, prometteva più emozioni, complice anche la promessa doppia eliminazione. Invece, alla fine, a uscire dalla Casa èun solo concorrente. Più interessanti, invece, leon, che promettono di mandare a casa, nella puntata di lunedì prossimo, uno dei concorrenti meno attivi dell'edizione. Chi è uscito ieri sera dalLeon di giovedì 13avevano decretato che uno tra Helena, Javier, Mariavittoria, Shaila e Chiara avrebbe dovuto lasciare per sempre la casa più spiata d'Italia. Il televoto ha premiato Helena e Shaila con .