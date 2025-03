Anticipazionitv.it - Grande Fratello, caos e urla alle 4 di mattina: le accuse di Helena Prestes

Il clima alè tesissimo.e Zeudi Di Palma hanno avuto un acceso confronto durante la diretta del 17 Marzo 2025. Poche ore dopo, la Miss Italia è scoppiata in lacrime, sostenendo di essere stata aggredita. Il veroè esploso4 del mattino, quando la regia di Mediaset Extra ha ripreso una furiosa lite in cucina. Tradi sputi e acqua lanciata, lo scontro ha diviso pubblico e concorrenti.Il litigio in diretta trae ZeudiDurante la puntata serale,e Zeudi Di Palma si sono scontrate duramente. Poche ore dopo, Zeudi è scoppiata in lacrime, sostenendo di essere stata aggredita dall’ex amica. La tensione erastelle e il clima nella casa è diventato insostenibile.nella notte:in casa4 del mattinoNel cuore della notte, su Mediaset Extra, si sono sentite ledi: “Sfi*ata sei tu e non buttarmi l’acqua addosso”.