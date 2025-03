Tvzap.it - “Grande Fratello”, Beatrice smaschera il magheggio dei voti in diretta e annienta Chiara

News Tv. Durante la puntata di ieri, lunedì 17 marzo 2025, delLuzzi è stata una vera protagonista, capace di creare un certo scompiglio. Ma proprio per questo è tanto amata da una fetta di pubblico, quanto odiata dall’altra. QuandoCainelli, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno raggiunto lo studio per la chiusura del televoto flash e conseguente eliminazione,ha subito indovinato chi sarebbe uscito e ha anche spiegato perché. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “”, esplode il caos nella notte: “Non mi toccare!” (VIDEO)Leggi anche: “”, il concorrente top eliminato: pubblico senza parole“”,Luzziildel televoto inQuando i tre concorrenti a rischio eliminazione sono entrati in studio, Alfonso Signorini ha chiesto alle sue opinioniste chi sarebbe uscito.