Isaechia.it - Grande Fratello, arriva la reazione di Stefania Orlando ai ‘commenti tossici’ sui social

Leggi su Isaechia.it

Non si può di certo negare chesia una persona che ama esporsi, nel bene e nel male.Risoluta, determinata, senza peli sulla lingua, la showgirl ha dimostrato di essere questo e tanto altro ancora non solo durante l’indimenticabile quinta edizione delVip (quando ancora non sapevamo cosa sarebbe successo negli anni successivi), di cui è stata indiscussa protagonista, tale da meritarsi il terzo posto, ma anche in quest’ultima edizione da dimenticare.Chiamata in causa insieme ad altre due ex Vippone per risollevare le sorti del programma,si è sempre esposta nel dire la sua, incurante dei vari fandom che ormai tanto vanno per la maggiore sui.Proprio di recente alcune sue affermazioni su Shaila Gatta l’avevano resa bersaglio di critiche feroci.