Grande Fratello 18, quarantesima puntata: doppia eliminazione e nomination

Alfonso Signorini non si è fermato neppure di fronte alla febbre e alla mancanza di voce, conducendo un nuovo appuntamento del18 in diretta su Canale 5. A tre puntate di distanza dalla finalissima che si svolgerà il 31 marzo, è arrivato il momento di tirare le somme di quanto accaduto nel reality show.Nel corso della serata infatti, ben due concorrenti sono stati eliminati da gioco, ma per uno di essi è arrivata una seconda possibilità. Gli scontri come sempre, hanno fatto da sfondo ad una serata movimentata che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto. GF 18,: la crisi tra Mariavittoria e TommasoLa coppia formata da Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi è sempre stata una delle più salde e sincere di questa edizione del