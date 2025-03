Lanazione.it - Gran Galà dello Sport, a Castiglion Fiorentino brillano le stelle dello sport

Arezzo, 18 marzo 2025 –, alede successo di pubblico per ilCittà di. Ieri sera, in un Teatro Comunale “Mario Spina” gremito, è andata in scena l’VIIIª edizione di una manifestazione che, grazie alla collaborazione della Fondazione Fair Play Menarini, riesce ogni anno a portare adi campionie del fair play. L’evento, i cui proventi sono devoluti in beneficienza alla Misericordia di, si è svolto all’insegna del ricordo deidi campioni a cui i dieci premi sono intitolati. Quello della memoria e del ricordo, infatti, è stato il filo conduttore di tutta serata, che è stata condotta dal giornalista Matteo Marzotti e della conduttrice radiofonica Romina Pierdomenico e che andrà in onda suitalia mercoledì 19 marzo alle ore 21:00.