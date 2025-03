Quotidiano.net - Google acquista l’azienda di sicurezza cloud Wiz per 32 miliardi di dollari

New York, 18 marzo 2025 –ha annunciato di aver siglato un accordo per l'acquisto di Wiz, società di, per la cifra record di "32di". L'acquizione,l la più grande della storia del colosso di Mountain View, ha l'obiettivo di potenziare il business dellainformatica, un settore dove i suoi concorrenti Amazon Web Services e Microsoft Azure detengono attualmente quote di mercato maggiori. L'operazione avverrà "interamente in contanti" e si prevede che sarà finalizzata nel 2026, dopo che avrà ottenuto le approvazioni regolatorie. Cos’è Wiz L'intesa arriva dopo il clamoroso rifiuto dell'offerta da 23digià avanzata a luglio 2024 da Alphabet, la società Usa che controlla, temendo soprattutto ostacoli antitrust a causa dell’inasprimento delle autorità mondiali circa le concentrazioni monopolistiche.