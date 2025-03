Tpi.it - Google acquisisce la società di cybersicurezza israeliana Wiz per 32 miliardi di dollari

Leggi su Tpi.it

Alphabet,madre di, acquisirà ladiWiz per 33di. L’accordo definitivo, secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano economico britannico The Financial Times, è stato raggiunto oggi mentre è previsto a breve l’annuncio ufficiale della più grande acquisizione di sempre nella storia del colosso di Big Tech e dello Stato di Israele.L’affare, secondo quanto riportato dal quotidiano economico statunitense The Wall Street Journal, era già stato discusso lo scorso anno ma le trattative tra l’azienda di Mountain View e la startupcon sede a New York, su una base di 23di, erano saltate per una serie di ostacoli antitrust. Ora però Alphabet può chiudere l’operazione di acquisizione delladiche, secondo il quotidiano economico israeliano Globes, pur essendo registrata dal 2020 come azienda statunitense mantiene il suo centro di sviluppo nella filiale di Tel Aviv.