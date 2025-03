Universalmovies.it - Good American Family | Il trailer della serie drama di Disney+

ha diffuso ildi, la nuovain arrivo in piattaforma dal 7 maggio.Il colosso dell’intrattenimento ha presentato quest’oggi la nuovacreata da Katie Robbins, ed incentrata su un’oscura storia familiare. Con Ellen Pompeo e Mark Duplass nei panni di una coppia in cerca di un’adozione che possa completare la loro volontà di famiglia unita,racconta i drammatici eventi di quello che si trasforma da sogno a incubo.Raccontato da più punti di vista, per esplorare prospettive, pregiudizi e traumi diversi, questo avvincentesi ispira alle vicende di una coppia del Midwest che adotta una bambina con una rara forma di nanismo. Ma quando iniziano a crescerla insieme ai loro tre figli biologici, emerge un mistero sulla sua età e sulle sue origini, e cominciano lentamente a sospettare che possa non essere chi dice di essere.