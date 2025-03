Golf Valspar Championship | anche Manassero al via in gara diversi top

Leggi su Sportface.it

Ci saràMatteotra i partecipanti al via del2025, torneo valido per il PGA Tour e in programma tra giovedì 20 e domenica 23 marzo. Nuova apparizione dell’azzurro nel circuito nordamericano, che lo ha visto fin qui protagonista di buone prestazioni. Nei cinque tornei giocati nei primi due mesi di stagione, infatti,ha superato per quattro volte il taglio, non riuscendoci solo nel Cognizant Classic di inizio marzo, centrandouna top-25, al Farmers Insurance Open. L’obiettivo, quindi, è consolidare e, perché no, migliorare questi risultati.E il, che si giocherà Innisbrook Resort (Copperhead Course) di Palm Harbor, in Florida, può essere una buona occasione. Il livello della competizione sarà molto alto, visto che ci saranno diciotto dei migliori cinquantaisti al mondo.