Golf McIlroy vicino ai 100 milioni di montepremi in carriera | meglio di lui solo Tiger Woods

Rorysta per diventare il secondo giocatore nella storia dela superare i 100di dollari guadagnati insul PGA Tour. Con il trionfo al The Players Championship, il campione nordirlandese ha raggiunto quota 99.709.062 dollari, superando lo statunitense Phil Mickelson (fermo a quota 96.685.635). Davanti a tutti c’è, che guida ancora questa speciale classifica con 120.999.166 dollari di ricompense totali. Tuttavia, con l’aumento deinegli ultimi anni, in particolare grazie all’influenza economica della Superlega araba,potrebbe nonavvicinarsi ulteriormente a, ma addirittura superarlo in futuro. Nei primi mesi del 2025,ha già guadagnato 8,7di dollari, pari a quasi il 9% del totale dei suoi guadagni insul PGA Tour.