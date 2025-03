Oasport.it - Golf, l’Asian Swing si apre con il Singapore Classic. 3 italiani al via insieme a Edoardo Molinari

Il Dp World Tour volta pagina e vola in Oriente per. Dal 20 al 23 marzo il maggiore circuito europeole porte al, torneo fresco nella programmazione annuale, che si disputerà, per la 3ª edizione, al Laguna National& Country Club. Ockie Strydom, vincitore della prima edizione, scenderà sul tee della 1, mentre Jesper Svensson, defending champion, non sarà al voi dell’evento asiatico.Tanti i giocatori che andranno a caccia dei 2,5 milioni di dollari e i 3.000 punti per la Race to Dubai messi in palio questa settimana. Uno dei più pericolosi è sicuramente il portoghese Ricardo Gouveia, ancora a secco di titoli ma con 2 top 25, 1 top 20 e 1 top 15 in stagione.al lusitano si uniscono il neozelandese Daniel Hillier (1 vittoria nel 2023 sull’European Tour) con all’attivo un 2° posto e 3 top 25 nel 2025, lo scozzese Calum Hill, vincitore del Joburg Open e particolarmente in forma negli ultimi giorni, e il cinese Haotong Li (4 vittorie totali sul Dp World Tour), vincitore al Qatar Masters quest’anno e con un ottimo 16esimo posto al South African Open Championship.