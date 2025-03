Gnocchi Novartis | Continua ricerca su terapie cardiovascolari innovative

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Gli eventirimangono la prima causa di morte in Italia, in Europa e nel mondo, ed è questo che ci spinge a non fermarci. Il nostro obiettivo e la nostra ambizione è quella che nessun cuore smetta di battere troppo presto. E per raggiungere questo obiettivo continuiamo nellae nello sviluppo .