Gli ultras del Psg sullo striscione contro Rabiot e sua madre | Sta facendo la vergine spaventata

L’Equipe ha intervistato Alex (nome fittizio, ndr), membro del CollectifParis (Cup), ovvero il tifo organizzato del Psg. Ha partecipato alla relizzazione degli striscionie sua. “L’imponenteche ha suscitato scandalo recitava: «Lealtà per gli uomini, tradimento per le prostitute. Tale la, tale il figlio. Vero, chi è il suo vero padre? Déhu, Fiorèse, Cana o Heinze?»“.L’Equipe ricorda che “il padre del giocatore è scomparso nel 2019 dopo anni trascorsi paralizzato a causa di una sindrome neurologica“. Alex cerca di difendersi: «Se hanno letto correttamente, non abbiamo menzionato suo padre. Lui e suasono il bersaglio. Ora, il messaggio in sé non è glorioso nella sua essenza, ma aveva lo scopo di toccarlo, di sconvolgerlo».Leggi anche:se la prende con Al Khelaifi: “Nasser puoi avere tutti i soldi del mondo.