Quotidiano.net - Gli stipendi nelle Forze Armate, quanto guadagnano soldati, tenenti e generali

Roma, 18 marzo 2025 - L'Italia è attualmente impegnata in quaranta missioni e operazioni internazionali, di cui due nazionali. In un contesto globale che, per ormai ovvie ragioni, appare sempre più instabile, il ruolo dellediventa strategico; e con esso cresce l’attenzione verso le retribuzioni del personale militare. Un'analisi condotta dall’Usmia, l’Unione sindacale militare interassociata, per Il Sole 24 Ore fornisce un quadro chiaro deglipercepiti dai militari italiani tra Esercito, Marina e Aeronautica. Scopriamo insieme glidei militari italiani, a seconda del grado di appartenenza.leGlivariano innanzitutto in base al grado e al corpo di appartenenza - oltre alla posizione gerarchica, anche il tipo di incarico e le missioni assegnate possono influenzare la retribuzione.