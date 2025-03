Iodonna.it - Gli outfit davvero lusinghieri fanno affidamento su silhouette morbide, tagli strategici e sovrapposizioni riuscite. Per ensemble dinamici e d'effetto

Non solo superficialità e apparenze. La moda può rivelarsi uno strumento impareggiabile nella costruzione della propria identità, così come nella ricerca della sicurezza in sé stessi. In questo senso, infatti, i look della quotidianità e delle occasioni speciali si candidano a diventare dei formidabili compagni d’avventura con cui sentirsi sempre chic e a proprio agio. In particolare nel caso deglipancia gonfia. Look snellente: 5pensati per mascherare la pancetta X Sia che si desideri nascondere un eventuale difetto, sia che si intenda celare un certo rigonfiamento, non mancano gli accorgimenti stilistici su cui puntare.