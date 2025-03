Gamberorosso.it - "Gli ordini di vini europei in Usa sono sospesi": gli importatori corrono ai ripari dopo l'annuncio sui dazi di Trump

Leggi su Gamberorosso.it

Fermi tutti. La minaccia deiUsa al 200% suista già avendo le prime conseguenze: lo stop agliper evitare che aiin transito o in procinto di partire vengano calcolate le nuove tariffe. Se in un primo momento si era assistito ad una corsa contro il tempo per fare magazzino precedendo l’arrivo delle nuove tariffe, dallo scorso 13 marzo (giorno dell’di Donald), la paura ha messo tutti in standby. D’altronde il presidente statunitense non ha specificato la data di entrata in vigore: rischiare di dover applicare percentuali del 200% non è come mettere in conto una perdita del +25%.statunitensi in standbyLe conferme vengono dagli stessi. In una lettera con data 14 marzo (the after day), Total Wine&more annuncia alle cantine italiane del proprio portfolio che al momento intende sospendere gli acquisti.