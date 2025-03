Lortica.it - Gli italiani nella battaglia di Little Bighorn

No, non è un film di Sergio Leone. Giovanni Martini, originario di Sala Consilina, era un ex trombettista garibaldino trasferitosi in America due anni prima. Arruolato nell’esercito statunitense, faceva parte di una delle dodici compagnie impegnateguerra contro i nativi americani nel Montana nel 1876. Tra glipresenti c’erano anche l’ufficiale Carlo di Rudio, di Belluno, Giovanni Casella, di Roma, e Agostino Devoto, di Genova.La comunicazione tra loro non era semplice, ma proprio a Giovanni Martini (registrato come “Jhoan Martin”) fu affidato il compito di avvisare il generale George Armstrong Custer della posizione della fanteria, in previsione di una possibile ritirata. Tuttavia, per ragioni non del tutto chiare, Custer si lanciò in un attacco avventato, ricordando, in un certo senso, la sorte di Buonconte da Montefeltrodi Campaldino.