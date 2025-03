Thesocialpost.it - Gli italiani e l’informazione: la salute del Papa interessa più della guerra

LadiFrancesco è il tema che più cattura l’attenzione degliin queste settimane. Secondo una ricerca dell’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, promosso da Credem e Almed (Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica), il 30% degli intervistati indica la condizione del Pontefice come argomento di maggiore interesse.La politica europea e l’inflazione seguono a distanzaDopo ladel, glisi concentrano sulla politica europea e sull’inflazione a livello nazionale, entrambi al 19%. Il sondaggio, condotto tra il 3 e il 7 marzo su un campione di 5.000 persone in collaborazione con l’istituto di ricerca Bilendi, evidenzia comunque un crescente interesse per i temi economici e geopolitici.La politica europea è seguita in misura maggiore dagli uomini (22% contro il 16% delle donne), mentre l’inflazione preoccupa soprattutto i giovani sotto i 44 anni, che sentono l’impatto del carovita più degli over 64.