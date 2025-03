Ilrestodelcarlino.it - Gli eventi a Bologna di martedì 18 marzo 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 18- Ecco tutti gli appuntamenti e gliculturali in programma oggi sotto le Due Torri. Alle 18, in Salaborsa si parla di Portici con Daniele Fraccaro autore del libro I portici di. Guida. Sempre alle 18, Antonella Viola è all’Oratorio di San Filippo Neri con ‘La rivoluzione della cura’. Ancora alle 18, alla Liberia Coop Ambasciatori è prevista la presentazione di ‘Dentro il grande gioco. Orientarsi nel caos degli equilibri internazionali. Fra Storia, guerre e scenari futuri’ (Rizzoli). Con l'autore Davide Lamandini e Matteo Minafra, Giovani Reporter. Alle 19, l’Arena del Sole apre il sipario per ‘Uno Spettacolo italiano’, di e con Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi. Alle 21, Peppe Iodice raggiunge il Duse per dare vita a Ho visto Maradona! Sempre alle 21, al Celebrazioni arriva la musica con Naska e il suo Unplugged Tour.