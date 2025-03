Quotidiano.net - Gli equilibri in maggioranza. Riarmo e aggressione russa: le parole tabù sull’asse FdI-Lega

Più di quel che Giorgia Meloni dirà oggi alle 14.30 all’aula del Senato conta quel che non dirà: la divisione nellasconfina nell’insanabile. L’accordo può passare solo per reticenze e non detti. Due sopra tutti: la parola, che la premier ha usato infinite volte a proposito dell’invasionedell’Ucraina stavolta sarebbe meglio evitarla. Bisogna prevenire colpi di testa di Salvini. Ma la vera parolaccia impronunciabile è: Meloni è pronta a mordersi la lingua pur di non farsela scappare nelle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo. Difesa, piuttosto, che vuol dire non solo armi, ma molto altro e tutto gradito al capo leghista. Fissati i paletti di quel che non si può dire, Giorgia si terrà sul vago: oltre a riaffermare il suo mantra, "l’Occidente non si deve dividere", vuole lanciare un appello all’opposizione, perché data la gravità della situazione, dia una risposta da unità nazionale.