Lettera43.it - Gli assenti alla presentazione del libro della giornalista di Libero e le altre pillole

Leggi su Lettera43.it

Soirée milanese il 24 marzo al teatro Menotti per lade Il Verminaio, ilscritto ddiBrunella Bolloli (di casa nel salotto televisivo di Lilli Gruber) insieme con la collaboratrice del Tempo Rita Cavro, il cui direttore Tommaso Cerno ha scritto la prefazione. Il verminaio cui allude il titolo del volume, edito da Baldini e Castoldi, è quello scoperchiato dprocura di Perugia sul groviglio di accessi alle banche dati, intercettazioni e dossier che ha avuto come epicentro la Direzione nazionale antimafia per mano del finanziere Pasquale Striano e del pm Antonio Laudati. La sorpresa è che sul palco, a far da relatori, non ci saranno Mario Sechi o Daniele Capezzone, rispettivamente direttore e direttore editoriale (ai ferri corti) del giornale su cui scrive Bolloli, ma Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri, ossia i vertici dei cugini-rivali de il Giornale che ora convivono nella stessa nuova sede del gruppo Angelucci in via dell’Aprica.