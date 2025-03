Ilgiorno.it - Gli antifascisti ricordano la morte di Fausto e Iaio, il cold case della Milano a mano armata: un delitto rimasto irrisolto 47 anni dopo

, 18 marzo 2025 – In ricordo di, a 47dalla loro. Anche oggi, come del resto avviene ogni anno, un gruppo di militantisi è ritrovata in via Mancinelli, in zona Greco a, davanti alla lapide e al murale cheladei due ragazzi, all’epoca studenti liceali 18enni e frequentatori abituali del centro Leoncavallo.Tinelli e Lorenzo Iannucci quel sabato 18 marzo 1978 erano appena usciti dal centro sociale e stavano per andare a cena quando vennero affrontati da tre uomini, che li attendevano fuori dal centro sociale. Raggiunti da diversi colpi di pistola – una Beretta poi abbandonata sul luogo dell’agguato –morì sul colpoTinelli poche orein ospedale. Commemorazione in memoria diin via Manciinelli, 18 MARZO 2025, ANSA/DAVIDE CANELLA "Una ferita per” "Siamo qui 47la lorodove sono stati uccisi – ha spiegato Ivano Vallese, presidente dell'associazione familiari e amici di–.