Gli Angeli d’Oro di Lissone. Il prete, lo scrittore e il presidente di calcio

Lo storicodell’Ac, "per il costante impegno non solo per l’attività sportiva ma anche per la formazione e la crescita personale delle nuove generazioni". Uno dei maggiori intellettuali, politici e animatori della cultura cittadina, che fu, giornalista, consigliere comunale, fondatore della Famiglia Artisticase e tassello essenziale per la realizzazione di uno dei più importanti eventi legati allaCapitale del Mobile, ossia le “Affinità Elettive“. E ancora, uno dei sacerdoti più amati daisi, che ha dato vita a progetti, associazioni e realtà che ancora oggi caratterizzano la città. Sono loro i nuovi ““ di. A loro è stata assegnata quest’anno la benemerenza civica attribuita dal Comune a chi ha dato lustro alla città e ha operato in modo disinteressato in favore degli altri.