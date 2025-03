Sport.quotidiano.net - Gli allenamenti riprenderanno giovedì. Tre giorni di riposo prima dello scatto finale

Adesso è tempo di riposare, di rilassarci e staccare anche un po’ la spina. Sfruttando la sosta per le nazionali, ladel 2025, Filippo Inzaghi ha concesso tredialla squadra,deglichemattina, senza quattro nazionali. Tredi svago, utili per scaricare dopo un periodo molto denso, chiuso nel migliore dei modi, grazie alla vittoria con il Mantova. "Il successo ci permetterà di essere più tranquilli a livello mentale nel corso di questa sosta. Adesso ci aspetta più di una settimana di lavoro, nel quale dobbiamo ricaricarcidell’ultimo sprint". Così ha parlato Tramoni dopo la vittoria col Mantova, parlando in che modo la squadra affronterà questo periodo. Sullo stesso tema si è soffermato anche capitan Caracciolo: "Ci permetterà di caricare le pile, soprattutto essendoci arrivati con una vittoria.