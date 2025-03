Puntomagazine.it - Gli agricoltori Coldiretti della Campania in marcia verso Parma, domani manifestazione

Leggi su Puntomagazine.it

mercoledì 19 marzo, dalle ore 9, da parco 1° Maggio a viale Piacenza (sede Efsa),Glisono in viaggioper prendere parte allaorganizzata dallamercoledì 19 marzo. A partire dalle ore 9, un lungo fiume giallo costituito da migliaia di, provenienti da tutte le regioni d’Italia, sfileranno per le strade. Alla presenza del presidente nazionale Ettore Prandini e del segretario generale Vincenzo Gesmundo, laattraverserà il centrocittà con le bandiere gialle dell’organizzazione e quelle dell’Unione Europea, unite dallo slogan “Facciamo luce”.Nel dibattito sui cibi creati in laboratorio,, da sempre impegnata nella trasparenza, nella qualità e nella sicurezza alimentare, non si oppone al progresso, ma chiede maggiore rigore scientifico nella valutazione dei nuovi alimenti per tutelare la salute dei cittadini, in linea con un approccio responsabile e coerente con i valori europei.