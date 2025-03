Ilnapolista.it - «Gli agenti che fanno solo contratti sono finiti. Oggi devi maneggiare l’economia e le emozioni»

Paolo Vernazza a 18 anni era un grande talento in orbita Arsenal. Debuttò con Arsène Wenger a 17 anni. Tutti glilo volevano. “Per convincermi ricordo di essere stato portato a Wimbledon per incontrare Anna Kournikova. Siamo andati in questa grande casa e lei è venuta a incontrarci. Ma non ha funzionato: ho finito per firmare da un’altra parte”. Ora Vernazza è passato al lato oscuro della forza. Ha una sua agenzia di procuratori, la Two Touch, ha sotto contratto Ollie Watkins, Matty Cash, Will Hughes, Ethan Pinnock e altri. E racconta al Telegraph che significa fare l’agente nel 2025.“Le esigenze di un atletagiornomolto più numerose rispetto a quando giocavo io. Non si tratta piùdi fare, si tratta di capirli emotivamente e di capire che tipo di persona