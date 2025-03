Ilfattoquotidiano.it - Giuseppe Ninno “Mandrake” conquista il grande schermo con il suo primo film d’animazione dedicato alla “Famiglia Imbarazzi”: ecco quando vederlo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo ilsuccesso nei teatri italiani, con sold out in tutte le date e oltre 5 milioni di follower sui social,, alias, sbarca finalmente al cinema. L’annuncio, nel tipico stile del comico brindisino, è arrivato attraverso le sue piattaforme social ufficiali come Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, dove milioni di utenti seguono quotidianamente i suoi video divertenti.Il, che porta sullagià conosciuta dai follower di, promette di essere unsuccesso, mescolando umorismo, emozioni e situazioni surreali che riflettono la vita quotidiana. Questo è un appuntamento imperdibile per gli appassionati dell’animazione e per tutti coloro che si sono affezionatisui social.Ilrappresenta il culmine di anni di lavoro e passione, enon vede l’ora di condividere le avventure dei suoi personaggi con il pubblico di tutte le età.